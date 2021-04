Landwirtschaft arbeitet an der "Strategie 2030"

Förderung der Webshops von Direktvermarktern, Genussland-Informationstage auch für Berufsschulen, damit Menschen erfahren, welcher Wert hinter dem Essen steht – dazu Runde Tische mit dem Lebensmittelhandel oder Anlaufstellen, damit bäuerliche Familien in Konfliktsituationen Ansprechpartner haben: In den kommenden Wochen wird es ernst, wenn es darum geht, das Projekt "Zukunft Landwirtschaft 2030" in die Tat umzusetzen.

Agrarlandesrat Max Hiegelsberger hatte im Frühjahr 2019 den Strategieprozess für unser Bundesland angestoßen. Die Devise lautete: Wie kann der Rahmen aussehen, der der Landwirtschaft weiterhin ein Einkommen ermöglicht? 1500 Menschen brachten sich in die Diskussionen ein, ein 90-seitiges Strategiepapier mit 26 Zielen und 141 Maßnahmen wurde unter Federführung der zuständigen Agrarlandesabteilung sowie der Universität für Bodenkultur in Wien erarbeitet. Mehr unter zukunftlandwirtschaft2030.at

