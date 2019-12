Landwirte beklagen "eine Reihe offener Baustellen"

Oberösterreichs Bauern setzten heuer Wetterextreme, politische Turbulenzen und der Borkenkäfer zu. Bei Getreide-, Mais- und Sojaernte gab es trotzdem "zufriedenstellende Erträge", zog die Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LK OÖ) Bilanz.

Unter Druck standen die Preise für Rindfleisch wegen des Brexit. Der Schweinepreis zog ob der Nachfrage aus China an, der Milchpreis litt unter der geringeren Menge der EU-weiten Lieferungen. In der Forstwirtschaft war die Situation angespannt: 950.000 Festmeter Schneebruch-Schadholz und rund eine bis 1,2 Millionen Festmeter Borkenkäfer-Schadholz fielen in Oberösterreich an.

Vom geplanten Steuerreformpaket in Höhe von 120 Millionen Euro wurde ein Teil umgesetzt. Wegen des Scheiterns der alten Regierung gebe es aber "eine Reihe offener Baustellen", heißt es. Die LK OÖ fordert eine Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Lebensmittel und das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz bei Förderung der Bioenergie.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.