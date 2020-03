Kurzarbeit auch bei Plasser & Theurer

Plasser & Theurer hat in der Produktion auf ein Zwei-Schicht-Modell umgestellt. Die erste Schicht arbeitet von 6:00 bis 12:00 Uhr. Die zweite Schicht ist von 13:00 bis 19:00 im Betrieb. In der Verwaltung sei der Großteil auf Home Office umgestellt worden, teilte das Familienunternehmen mit. Maximal die Hälfte der Belegschaft dürfe in den Büros sein, um die notwendigen Sicherheitsabstände einhalten zu können.

Firmenchef Johannes Max-Theurer lobte die Krisenmaßnahmen der Regierung und Sozialpartner. Man sei pragmatisch und konstruktiv vorgegangen. „Unser Ziel, ist die Arbeitsplätze langfristig abzusichern. Deshalb nützen wir die angebotenen Möglichkeiten.“

Plasser & Theurer ist Weltmarktführer bei Bahnbaumaschinen und erzielt den Großteil seines Jahresumsatzes (2018: 488 Millionen Euro) im Ausland. Das Projektgeschäft hat in den vergangenen Wochen bereits massiven unter den Folgen der Corona-Krise gelitten.

Artikel von Susanne Dickstein Redakteurin Wirtschaft s.dickstein@nachrichten.at