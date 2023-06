Wegen Überfüllung geschlossen: Kundenansturm auf Leiner-Filialen

Bei Kika/Leiner rollt eine Schließungswelle an, rund die Hälfte der Filialen und des Personals werden gekappt. An den betroffenen Standorten startete heute der Totalabverkauf.

Der Leiner-Parkplatz in Steyr ist bereits in der Früh und der in der Linzer Grillparzerstraße mittags voll, vor den Geschäften bildet sich eine meterlange Schlange. Sogar eine Staumeldung im Verkehrsfunk wurde von den Steyrer Schnäppchenjägern verursacht.