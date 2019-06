Künstliche Intelligenz kann helfen, glücklicher zu werden

"Wir haben durch KI eine Riesenchance. Wir könnten die Tätigkeiten durchführen, die uns glücklich machen", weil intelligente Maschinen uns viele automatisierbare Tätigkeiten abnehmen würden. Dazu zählt er auch Bank- und Anwaltstätigkeiten sowie Buchhaltung.

Boos sprach am Dienstagnachmittag beim Innovationsforum der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer in Linz. Er sagte im OÖN-Gespräch, dass Menschen in industrialisierten Ländern häufig in ihrer Arbeit nicht glücklich seien, "weil wir von Menschen Dinge verlangen, die evolutionsmäßig nicht in unserer Natur liegen", zum Beispiel ständig das Gleiche zu tun. Menschen seien glücklich, wenn sie Neues und Außergewöhnliches schaffen und wenn sie andere glücklich machen. Beides könnten Maschinen kaum.

Boos sieht durch den Einsatz von KI etwa im Bankensektor oder durch autonome Fahrzeuge große Ersparnisse. "Nehmen wir doch die Magie raus! Es geht bei KI um Effizienzsteigerung durch intelligente Algorithmen und Einsparung von Rechenleistung, Energie und somit Geld", plädiert Boos für einen nüchterneren Umgang mit diesem Mode-Thema.

Durch Automatisierung werde Freiraum geschaffen, um Neues zu kreieren und drängende Probleme zu lösen. "So können wir auch den Klimaschutz und die Rentenproblematik angehen."

Wann wird die Veränderung der Arbeits- und Wirtschaftswelt durch künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag der Oberösterreicher angekommen sein? Boos: "Das wird keine 30 Jahre dauern, es geht schneller, als alle denken." Wenn es keine zehn Jahre gedauert habe, bis das Auto das Pferd von der Straße verdrängt hatte, dann werde der Wandel durch die KI in unserer schnelllebigen Zeit nicht langsamer sein als damals. Dazu müsse nicht jedes Kind, wie oft gefordert, programmieren lernen. Entscheidend sei die Fähigkeit, auf verschiedene Arten Probleme zu lösen. Und da sei der Mensch der Maschine sehr weit überlegen.

Artikel von Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft u.rubasch@nachrichten.at