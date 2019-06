KTM führt Vier-Tage-Woche ein

Der Innviertler Motorradhersteller KTM reagiert auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter, die teils mehr als eine Stunde zum Arbeitsort pendeln. Die rund 2500 Angestellten in Verwaltung, Vertrieb und Forschung (nicht die Arbeiter in der Produktion) dürfen sich künftig ihre Arbeit flexibler einteilen.

Sie können von Montag bis Donnerstag ihr Pensum erledigen und/oder am Freitag von zu Hause oder von den Büros in Wels aus arbeiten. "Wir sehen uns als Vorreiter in der Industrie. Der Arbeitsmarkt verlangt von uns, dass wir uns an die Bedürfnisse der Mitarbeiter anpassen", sagte Finanzchef Viktor Sigl im OÖN-Gespräch. Der Radius, von dem aus die KTM-Beschäftigten einpendeln, könne mit diesem Angebot erhöht werden, hofft Sigl. Nur an vier statt an fünf Tagen zu pendeln, mache KTM als Arbeitgeber attraktiver.

Die neue Flexibilisierung soll nach einem Fair-Use-Prinzip erfolgen. Die Mitarbeiter können sich die Arbeitszeit "im Wesentlichen selbstständig" einteilen, natürlich in Absprache mit ihrem Team, so Sigl. Kosten würden KTM aus zusätzlicher Infrastruktur (Büros, IT) entstehen, "die nehmen wir gerne in Kauf". Das sei der erste Schritt, eine Erweiterung auf drei plus zwei Tage sei nach einer Bewertung vorstellbar, so der Finanz-Chef.

Artikel von Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft u.rubasch@nachrichten.at