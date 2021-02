Als Vincent Kriechmayr am Donnerstag in Cortina d’Ampezzo im Ziel abschwang und über Super-G-Gold jubelte, war auch die Freude in der kleinen Gemeinde Sankt Lorenz am Mondsee riesig. Der oberösterreichische Skistar greift seit Jahren zu den hier erzeugten Komperdell-Skistöcken. Der große Renner in diesem Winter sind aber Tourenskistöcke und Schneeschuhe. Die sind schon verkauft, bevor sie überhaupt erzeugt sind, dermaßen hoch sei die Nachfrage, sagt Eigentümer Thomas Roiser.