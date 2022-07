Sirenengleich schmeicheln die Job-Inserate in einer Branche, in der früher nüchterne Texte üblich waren. "Gastro-Helden gesucht", heißt es da plötzlich, gefolgt von "Überzahlung, gerne!" und einem Gehaltsangebot, von dem Köche und Kellner zu Vor-Pandemiezeiten nicht einmal zu träumen wagten. 2300 Euro netto pro Monat plus sonstige Vorteile werden da für einen Koch geboten, der laut Kollektivvertrag bei 1833 Euro im Monat festgezurrt wäre; brutto, versteht sich.