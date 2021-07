In Österreich soll Strom bis 2030 zur Gänze aus erneuerbaren Energien kommen. Auf dem Weg dorthin spart die IG Windkraft nicht mit Kritik an der Landesregierung. "Der Zug der EU in Richtung Klimaschutz ist abgefahren, und Oberösterreich ist nicht dabei", sagte gestern Stefan Moidl, Chef der Interessengemeinschaft, bei einem Pressegespräch in Linz.