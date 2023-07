So könnte der Linzer Hauptplatz auch aussehen.

Österreichweit gab es 2021 und 2022 je mehr als 200 "Hitzetote". Die Klimaerwärmung verursacht immer häufigere Hitzewellen, die vor allem in Innenstädten die Betonflächen aufheizen, sodass sie in der Nacht kaum abkühlen. Die Bedeutung klimafreundlicher Kühllösungen steigt also.