Michaela Langer-Weniger (42) ist vor wenigen Tagen als Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich bestätigt worden. OÖN: Am Montag ist Weltfrauentag. Wie schaut es in der Landwirtschaft mit der Gleichberechtigung aus? Langer-Weninger: Jeder dritte landwirtschaftliche Betrieb wird von Frauen geführt (die Partner gehen einem Job nach, Anm.). Sie leisten einen wesentlichen Teil der Arbeit am Hof, einerseits in der Familie, aber natürlich auch in der Betriebsführung. Zudem übernehmen vor