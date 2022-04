Nach neun Jahren gibt es heuer wieder einen Wechsel an der Spitze der oberösterreichischen Industriellenvereinigung (IV). Axel Greiner wird nach dreimal drei Jahren nicht noch einmal antreten und sich zurückziehen. Das ist seit Monaten bekannt. Wer ihm nachfolgt, ist dagegen noch nicht beschlossene Sache. Und zwar nicht, weil so viele unbedingt in dieses Amt drängen.