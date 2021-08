Industrie fordert Planbarkeit und gute Infrastruktur

In Firmenbesuchen habe man versucht, zu ergründen, was für die Industriebetriebe in Oberösterreich oberste Priorität habe, sagte gestern Landesrat Stefan Kaineder bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Grünen Wirtschaftssprecherin Ulrike Schwarz.

Klare und verlässliche Rahmenbedingungen, um langfristig planen zu können, seien für die Industrie besonders wichtig. Für die Energiewende brauche es eine entsprechende Infrastruktur, etwa bei der Erzeugung und Verteilung erneuerbaren Stroms und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel.

Kaineder fordert von der künftigen Landesregierung einen "Transformationsfonds" mit einem jährlichen Volumen von 150 Millionen Euro. (hn)