In Oberösterreich wird heuer so viel gebaut wie noch nie

Wurden in den vergangenen zwei Jahren jeweils rund 4000 Wohneinheiten errichtet, so sollen es heuer 5500 werden. Danach flacht die Kurve mit 3300 Wohnungen ab. Das besagt eine Studie, die der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder gemeinsam mit dem Verband der Gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) vorstellten.

"Vor allem die Investoren spielen eine immer größere Rolle, es gibt einen Trend zum Eigentum. Eine ähnliche Explosion hatten wir in Wien schon vor zwei Jahren", hieß es dazu seitens der Studienautoren Alexander Bosak und Matthias Grosse (Firma Exploreal). Sprich: Betongold ist in Zeiten der Krise für viele eine Anlageform. Für die Untersuchung wurden für unser Bundesland 800 Wohnbau-Projekte mit 23.000 Wohneinheiten ausgewertet.

"Damit entstehen 9,4 Einheiten pro 1000 Einwohner. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu einer Überproduktion kommen", sagte Herwig Pernsteiner, stellvertretender GBV-Obmann und Geschäftsführer der ISG in Ried. Bei den Bau-Aktivitäten halten sich die gemeinnützigen Bauvereinigungen und die gewerblichen Bauträger die Waage.

Die Studie zeigt auch, was gebaut wird. So wird eine neue Wohnung in Oberösterreich durchschnittlich mit 76,9 Quadratmeter Wohnnutzfläche gebaut. Drei-Zimmer-Wohnungen sind am gefragtesten (43 Prozent), dahinter folgen Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 30 Prozent. Nur jede vierte Wohneinheit hat vier Zimmer und mehr. Pro Einheit stehen außerdem im Durchschnitt 1,63 Parkplätze zur Verfügung. "Der Grundkosten-Anteil liegt bei 492 Euro pro Quadratmeter. Das ist schon sehr sportlich", sagt Mario Zoidl, WK-Obmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in Oberösterreich.

Aktuell in der Vermarktung befinden sich die meisten Projekte in Linz (77) sowie in den Bezirken Linz-Land (72) und Vöcklabruck (56), die wenigsten in Eferding, obwohl es die Städter wegen Corona in den Grüngürtel zieht.

Ein neues Bauträger-Haus (120 Quadratmeter) kostet im Schnitt knapp 400.000 Euro, eine neue Wohnung (77 Quadratmeter) etwa 275.000 Euro und ein Stellplatz etwas mehr als 20.000 Euro. Da ist es ein schwacher Trost, dass in Wien der Preis für eine Wohnung mit durchschnittlich zehn Quadratmetern weniger rund ein Drittel höher ist.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at