In jeder Gemeinde Oberösterreichs gibt es Linz-Pendler

Das sagte Michael Schöfecker gestern bei der Veranstaltung "Personal als zentraler Wettbewerbsfaktor" in Linz. Diese Tatsache sei sogar für ihn als Statistiker einigermaßen überraschend, sagte er zu den OÖN.

4,3 Prozent der Pendler nehmen mehr als eine Stunde Fahrzeit zu ihrem Arbeitsplatz in Kauf. Linz zieht täglich 92.800 Pendler an. Die täglichen Staus zeugen davon.

Die Zahl der Pendler stieg seit 1971 stetig an und tut das weiter, so Schöfecker. Vor fünf Jahrzehnten lag die Zahl der Pendler bei 160.000, einem Drittel der Arbeitnehmer. Heute liegt sie bei 477.000, was zwei Drittel der Beschäftigten entspricht. Dabei steigt seit 2011 auch die Zahl der Nicht-Pendler unter den Berufstätigen. Das hat mit den vielen Einzelunternehmern zu tun, die vermehrt von zu Hause aus arbeiten. (uru)

