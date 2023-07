In der Möbelbranche ist der Unmut über abgelehnte Kurzarbeit groß

Die Stimmung in den Chefetagen der heimischen Küchen- und Möbelbauer ist angespannt. Seit einigen Wochen kommen deutlich weniger Neuaufträge herein als in den ohnehin zurückhaltenden Plänen hinterlegt. Weil die Anbieter von einer vorübergehenden Delle ausgehen, streben sie Kurzarbeit an – und scheitern in Oberösterreich an der guten Arbeitsmarktlage. Was Betroffene besonders ärgert, ist: Konkurrenten in anderen Bundesländern und in Deutschland bekamen Kurzarbeit genehmigt.