Im Jubiläumsjahr hofft Kellner & Kunz "auf ein paar normale Monate"

Vom kleinen Eisenwarengeschäft zum Großhändler für Werkzeuge und Befestigungstechnik mit 68.000 Kunden und 1370 Mitarbeitern in mehreren Ländern: "Kellner & Kunz" mit Sitz in Wels blickt auf 100 Jahre Wachstum zurück. Gegründet 1922 als Eisenwarenhändler in Wien, ist die Zentrale seit den 1980er-Jahren in Wels angesiedelt. Geplant zum Jubiläum ist neben einem Tag der offenen Tür für Kunden und Partner auch ein Volksfest für die Mitarbeiter.