Das passierte bisher vom Zentrallager in Wels aus, das laut Ikea „aus allen Nähten platzt“. In Wels verbleibt die Belieferung der sechs Einrichtungshäuser in Österreich. Ikea-Sprecherin Barbara Riedl sagt zu den Konsequenzen der Verlagerung, dass kurzfristig in Wels maximal 30 Stellen in der Stamm-Mannschaft gestrichen würden. Ihnen würde teilweise der Wechsel in die Einrichtungshäuser Haid oder Salzburg angeboten. Für jene, für die dies nicht infrage komme, sei mit dem Betriebsrat