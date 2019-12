Hypo-Vorstand wird kleiner: Neuer Chef im Jänner

Seit Mittwoch läuft die Ausschreibung für diesen Posten, bis 11. Jänner kann man sich bewerben. Die Haupteigentümer ( Land Oberösterreich und Raiffeisen Landesbank) wollen aber auch den Vorstand von drei auf zwei Personen verkleinern. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass der Vertrag von Sonja Ausserer-Stockhammer nicht mehr verlängert und nachbesetzt würde. Das Vorstandsmitglied sitzt auf einem Posten, der früher der SPÖ zustand.

Für die Mitterlehner-Nachfolge gibt es dem Vernehmen nach bisher keine Bewerbung. Zurzeit kursieren in der Branche und in der Politik nur Gerüchte. Da Thomas Wolfsgruber auf einem RLB-Ticket im Hypo-Vorstand sitzt, wird wohl das Land bei der Besetzung des Vorstandschefs das gewichtigste Wort haben. Was natürlich nicht ausschließt, dass jemand aus der RLB zum Zug kommt.

Naheliegend würde erscheinen, wenn der Chef der Finanzmarktaufsicht (FMA), Klaus Kumpfmüller, Hypo-Chef würde. Der Oberösterreicher hat in der Hypo gearbeitet, kennt die Bank gut und ist auch in der Politik gut vernetzt. Fraglich ist, ob Kumpfmüller so einfach von der FMA zur Hypo wechseln könnte.