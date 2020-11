Die Skipisten in Hinterstoder oder im Skigebiet Dachstein West werden bereits beschneit. Werden die Hotels aber vor Weihnachten aufsperren? "Alles steht in den Sternen. Unser Wunschdenken wäre aber, dass wir am 18. Dezember öffnen können", sagt Mario Pabst vom Hotel Dachsteinkönig in Gosau.