Hotelier-Kongress im Juni in Linz: "Ein Lichtblick"

Das Besondere daran: Nach der langen coronabedingten Pause werden auch viele Teilnehmer "live" bei der Veranstaltung erwartet. Die Vorfreude in der Branche ist groß. So sagt Sophie Schick, Landesvorsitzende der ÖHV in Oberösterreich und Gastgeberin im Welser Boutique Hotel Hauser: "Wir bekommen von Hoteliers aus ganz Österreich enormen Zuspruch für den ersten Vor-Ort-Kongress nach dem Lockdown. Nach mehr als einem Jahr Totalausfall ist das für uns alle ein echter Lichtblick."

Für Oberösterreichs Tourismus-Geschäftsführer Andreas Winkelhofer markiert der Kongress auch ein positives Startsignal für den Geschäfts- und Tagungstourismus im ganzen Land. Das Motto der Veranstaltung: "Alles bleibt anders".

Informationen sowie Live- und Onlinetickets für den ersten hybriden ÖHV-Kongress gibt es im Internet unter www.oehv.at