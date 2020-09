Homeoffice: 77 Prozent mit positiven Erfahrungen

64 Prozent der Berufstätigen haben während der Corona-Krise von zu Hause aus gearbeitet bzw. tun dies nach wie vor. Und sie haben gute Erfahrungen damit gemacht, die Zufriedenheitswerte sind hoch: 77 Prozent der Österreicher stellten der Arbeit von zu Hause "sehr gute" oder "gute" Noten aus. Nur vier Prozent haben "schlechte" bzw. "sehr schlechte" Erfahrungen gemacht.

Das geht aus einer Studie hervor, die das Linzer Market Institut mit Geschäftsführer Werner Beutelmeyer gestern veröffentlicht hat. 1000 berufstätige Österreicher wurden online befragt.

Der Arbeitsform kommt auch hohes Zukunftspotenzial zu: 37 Prozent gehen davon aus, dass "Work from Home" ein relevanter Zukunftsfaktor wird.

Das Market Institut hat auch nach den persönlichen Erfahrungen und nach den Auswirkungen auf die Effizienz gefragt: 83 Prozent sind der Meinung, dass die Effizienz im Homeoffice im Vergleich mit traditionellen Arbeitsmodellen gleich gut oder sogar besser ist. Die Mehrfachbelastung mit Homeoffice und Homeschooling scheint ebenfalls gut gemeistert worden zu sein: Denn Personen mit schulpflichtigen Kindern haben bei der Effizienz eine noch bessere Bewertung abgegeben (insgesamt 93 Prozent).

Auch die Vertrauensbasis zwischen Führungskräften und Mitarbeitern hat sich verbessert: 80 Prozent der Personen, die Erfahrung mit Homeoffice gemacht haben, sagten, das Vertrauen habe sich verstärkt oder sei zumindest gleich geblieben. Nur bei elf Prozent hat sich die Basis verschlechtert.

Tiefe Spuren in der Wirtschaft

Das hohe Ausmaß an Kurzarbeit hat in der Wirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. Die schwierige Lage spürt auch die Bevölkerung: Gemäß der Studie sehen nur 13 Prozent die österreichische Wirtschaft in einer sehr guten oder guten Verfassung. Für 40 Prozent ist sie hingegen schlecht oder sogar sehr schlecht. 47 Prozent gaben eine mittelmäßige Bewertung ab. 44 Prozent der Berufstätigen in Österreich haben selbst oder in ihrem Betrieb Kurzarbeit erlebt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.