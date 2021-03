Hochreiter-Gruppe in Bad Leonfelden verpasst sich neue Holding-Struktur

Der Mühlviertler Leitbetrieb Hochreiter hat seine Unternehmensstruktur dem starken Wachstum der vergangenen Jahre angepasst.

Unter dem Dach der Hochreiter Lebensmittelbetriebe befinden sich vier produzierende Betriebe mit 600 Mitarbeitern mit einem Gesamtumsatz von 200 Millionen Euro. Die neue Struktur solle das Wachstum der Gruppe erleichtern, sagen Firmenchef Wolfgang Hochreiter und seine Gattin Petra.

Herzstück der Gruppe ist und bleibt die Hochreiter Fleischwaren GmbH in Bad Leonfelden. Dazu gehört aber auch die Condeli GmbH in Reichenthal, mittlerweile der zweitgrößte Lasagne-Produzent in Europa. In Reichenthal befindet sich auch die Hochreiter Quality Meat Factory, ein Zerlegebetrieb, der gleichzeitig auch als Rohstoff-Center diene.

In Perg werden auf dem ehemaligen Gelände von Manner Snacks und Pastagerichte mit der Yummhy Austria hergestellt. Die Pläne für ein Fachmarktzentrum an diesem Standort lägen aber auf Eis, sagt Hochreiter im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Wir sind dort aber bei der Produktion so gut ausgelastet, dass uns das wenig ausmacht."

Zum langjährigen Geschäftsführer und Finanzchef Peter Weidinger hat sich Hochreiter eine weitere Geschäftsführerin in die Gruppe geholt. Sigrid Populorum ist unter anderem für Lehrlingsausbildung zuständig.

Wie berichtet, entsteht in Bad Leonfelden ein Lehrlingscampus um 6,5 Millionen Euro, der dem Mühlviertler Betrieb dringend benötigte Fachkräfte bringen soll. Darin ist auch die Holding angesiedelt, die das Investitionsprogramm mit einem Volumen von 40 Millionen Euro in den nächsten zwei bis drei Jahren koordinieren soll. Unter anderem wird die Energieversorgung mit Photovoltaik ausgebaut. In Reichenthal entsteht ein Neubau für Condeli.

Reha-Gruppe mit 300 Leuten

Zur Gruppe gehören aber auch die Reha-Gesundheitsbetriebe mit weiteren 300 Beschäftigten. Neben Vortuna, dem ehemaligen Kurhaus in Bad Leonfelden, umfasst dieser Bereich auch das Reha-Zentrum Am Kogl in St. Georgen im Attergau und den Lambrechterhof in St. Lambrecht in der Steiermark, der im Juni nach einem Umbau als Rehaeinrichtung für psychische Prävention "Auszeit St. Lambrecht" in Betrieb gehen soll. (dm)