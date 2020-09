Hochkarätiger Termin zur Zukunft der Industrie

Mit drei prominenten Vortragenden wartet die Veranstaltung "Industrieperspektiven 2021" am 5. Oktober ab 16.30 Uhr im Palais Kaufmännischer Verein in Linz auf. Das Thema liegt auf der Hand: Wie bewältigt die heimische Industrie die Folgen der Coronakrise – national und international? Die Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Oberösterreich und ihre Partner Bank Austria Unicredit und OÖNachrichten konnten als Referenten Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und die beiden Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr (Institut für Weltwirtschaft in Kiel) sowie Christoph Badelt (Wirtschaftsforschungsinstitut) gewinnen. Davor finden ab 15 Uhr Fachforen statt.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung bis 2. Oktober und weitere Informationen unter www.industrietag.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.