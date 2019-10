Hellweg sperrt Filiale in Linz-Wegscheid zu

Die Filiale ist einer der ältesten Baumärkte in Linz und besteht seit 38 Jahren. Allerdings ist das Haus deutlich kleiner als die später entstandenen Konkurrenten im Großraum Linz. Seit Jahren galt der Standort intern als wirtschaftliches Sorgenkind.

18 Mitarbeiter in der Filiale verlieren ihren Job. Laut Betriebsrat war das Unternehmen um soziale Lösungen bemüht. Fast alle haben bereits Jobzusagen von Betrieben.

Hellweg ist ein deutsches Familienunternehmen, das 90 Filialen in Deutschland und bisher acht in Österreich betreibt. In Österreich sind gut 220 Mitarbeiter beschäftigt, sieben in der schlanken Österreich-Zentrale. (sib)

