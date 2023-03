Hamsterkäufe und Hobbybäcker treiben Geschäft bei Haberfellner

290 Tonnen Weizen pro Tag wurden bisher in der Haberfellner-Mühle in Grieskirchen vermahlen: Seit Monatsbeginn sind es 500 Tonnen täglich. Grund sind Investitionen in Höhe von 15 Millionen Euro, die das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren vorgenommen hat. Unter anderem wurden das Mühlengebäude aufgestockt, die Siloanlage ausgebaut und die Stromversorgung neu gemacht. Zudem nahm das Unternehmen kürzlich ein neues Vermahlungssystem in Betrieb.