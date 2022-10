Hammerer Aluminium investiert 100 Millionen Euro in Ranshofen und Cris

Zwei neue Strangpresslinien – eine in Oberösterreich und eine in Rumänien – sollen nächstes Jahr entstehen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ebenfalls 2023 soll ein neues, 14.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum in Ranshofen gebaut werden, denn der alte Logistikbereich platze aus allen Nähten.

Nachdem heuer bereits eine 60-Meganewton-Strangpresslinie am Standort Ranshofen installiert worden ist, soll nächstes Jahr eine weitere samt vor- und nachgelagerten Fertigungsanlagen folgen, auf der Aluminium-Profile für Elektrofahrzeuge produziert werden. Noch eine automatisierte Strangpresslinie (40 Meganewton) wird am Standort Cris in Rumänien, wo man sich auf die Bereiche Solar, Bau und Industrie konzentriert, samt dazugehöriger Infrastruktur aufgebaut.