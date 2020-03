Hagenberg: Wie Analoges digital und wieder analog wird

Vergangenen Herbst hat der Softwarepark Hagenberg seinen 30. Geburtstag gefeiert. Dabei wurde, wie berichtet, auch eine Schärfung des Profils dieser Einrichtung angekündigt. Das neue Führungsduo setzt die Maßnahmen jetzt: Michael Affenzeller als wissenschaftlicher Leiter, Sonja Mündl steuert die wirtschaftlichen Geschicke des Softwareparks.

Zwei Schwerpunkte sollen die Denkfabrik im Mühlviertel in den kommenden Jahren prägen. Zum einen die IT-Security, zum anderen Prescriptive Analytics. Bei der Sicherheit im Netz hat Hagenberg schon Tradition und international aufgezeigt, etwa mit Digitalos-Preisträger Gerhard Eschelbeck, der wieder Expertise einbringen wird, und natürlich mit Department-Chef Josef Kolmhofer.

Im Bereich Prescriptive Analytics ist Affenzeller der Chef. Er bleibt auch Leiter des Studiengangs Software Engineering und Vizedekan der Fachhochschule. In dieser Disziplin geht es, grob gesagt, darum, analoge Abläufe etwa aus dem Bereich der Industrie über Datenanalyse und künstliche Intelligenz so genau zu durchleuchten, dass daraus auf analoger Ebene Verbesserungen erzielt werden können. Das kann etwa in einer voestalpine sein, in der die Produktion effizienter und genauer wird.

Affenzeller kommt dabei zugute, dass er selbst in der Stahlindustrie gearbeitet hat und seit 15 Jahren in Forschungsgruppen mit voestalpine und der jetzigen Primetals verbunden ist.

In Hagenberg arbeiten und studieren mehr als 3000 Menschen. Bild: Volker Weihbold

Der 47-Jährige ist aus Sicht des Landes die ideale Integrationsfigur für den Softwarepark mit 1700 Studierenden und 1300 Beschäftigten in 78 Firmen am Standort. Er kennt die Wirtschaft, hat sich an der Johannes Kepler Universität habilitiert und hält an der JKU nach wie vor Stunden. Gleichzeitig ist er Vizedekan für Forschung und Entwicklung an der FH in Hagenberg.

"Evolutionär weiterentwickeln"

Der Oberösterreicher sagt, er wolle in Hagenberg keine Revolution anzetteln, sondern den Standort evolutionär weiterentwickeln. Es mag auf den ersten Blick schwierig sein, die von Bruno Buchberger gegründete Institution im Mühlviertel zu führen. Nicht zuletzt weil es ein spezielles Gebilde ist. Der Softwarepark hat keine eigene Rechtspersönlichkeit, sondern sieht sich als Schnittstelle zwischen Forschung, Ausbildung und Wirtschaft. Die wirtschaftliche Leiterin ist bei der Standortagentur des Landes, Business Upper Austria, angestellt und auch eine Konstante, die schon mehrere wissenschaftliche Leiter begleitet hat.

Ziel der beiden Standortverantwortlichen ist eine kontinuierliche Steigerung der Softwarepark-Anrainer: etwas mehr Studierende, mehr Firmen, mehr Forschung. Landesrat Markus Achleitner hat im OÖN-Gespräch bereits angekündigt, dass die Expansion nicht nur in Hagenberg, sondern auch im Netz über dezentrale Standorte und Partner vorangetrieben werden soll. Anfragen von Firmen, sich in Hagenberg anzusiedeln, gebe es mehr als genug, sagt Sonja Mündl. "Wir haben im Schnitt zwei konkrete Anfragen pro Woche und können aussuchen, wer dazu passt", sagt sie. Stiwa und Dynatrace gehören zu den größten Firmen am Standort und expandieren ebenfalls weiter.

Affenzeller ist daran gelegen, dass nicht nur große Industriebetriebe von der Forschung in Hagenberg profitieren, sondern auch Klein- und Mittelbetriebe, die sich keine eigene Forschungsabteilung leisten können. "Wir bringen in Hagenberg die Leute aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Und nicht zuletzt sind wir nach der TU Wien der größter Ausbildner für IT-Fachleute."

Da etliche Absolventen mittlerweile weltweit in Führungspositionen seien, wachse auch das Ansehen und die Rückkoppelung der Absolventen mit ihrer alten Ausbildungsstätte, sagen Affenzeller und Mündl.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at