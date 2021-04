Händler unter Druck: Ostergeschäft ist nur teilweise Anlass zur Freude

Während in Ostösterreich der Handel in den Osterlockdown muss, haben in Oberösterreich die Geschäfte heute und morgen offen. Das Ostergeschäft läuft allerdings, bis auf wenige Ausnahmen, schleppend. Am schlimmsten trifft es wie seit Beginn der Coronakrise den Mode- und den Schuhhandel. Klassische Ostergeschenke wie Kinderfahrräder, Spielwaren und Süßigkeiten verkaufen sich auch heuer gut.