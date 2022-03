Gute Nachfrage: Lenzing zurück in der Gewinnspur

Stark steigende Preise bei Strom, Gas und Rohstoffen setzen den Unternehmen schwer zu: Der börsenotierte Faserhersteller Lenzing sieht sich aber gut aufgestellt. "Durch die eigene Energieerzeugung ist die Abhängigkeit zum Teil geringer", betonte Vorstandschef Cord Prinzhorn am Donnerstag bei der Bilanzpräsentation. An den Standorten Grimsby und Mobile sei man aber von Gas abhängig.

Wichtigster Rohstoff für den Faserhersteller ist der Zellstoff: Aufgrund der vorgelagerten Fertigungsstufen habe man einen Vorteil, so Prinzhorn. Wie berichtet, wird die Produktion im neuen Zellstoffwerk in Brasilien, in das 1,26 Milliarden Euro investiert werden, im ersten Halbjahr hochgefahren. Man habe sich außerdem mit Mehrfachlieferanten abgesichert: "Die große Herausforderung ist die Logistik, also vor allem die Spritkosten für den Transport."

Erste und letzte Bilanz als Chef

Lenzing präsentierte nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2020 gute Zahlen: Der Umsatz des Unternehmens mit 7960 Mitarbeitern ist um 34 Prozent auf 2,195 Milliarden Euro gestiegen (2019: 2,105). Laut Finanzvorstand Thomas Obendrauf sei die Steigerung je zur Hälfte auf höhere Mengen bzw. auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Der Jahresüberschuss lag bei 127,7 Millionen Euro (2020: minus 10,6 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis (Ebit) konnte von 34 auf 200 Millionen Euro gesteigert werden (2019: 162 Millionen Euro). Nachdem es 2019 und 2020 keine Dividende gab, soll diese, wie berichtet, heuer bei 4,35 Euro je Aktie liegen.

Rund für die gute Entwicklung sei eine gute Nachfrage und Preisentwicklung in der Textil- und Bekleidungsindustrie: Positiv habe sich auch der anhaltende Preisaufschlag auf holzbasierte Spezialfasern ausgewirkt, sagte Prinzhorn.

Für Prinzhorn war es die erste und zugleich letzte Bilanzpräsentation als Vorstandschef: Wie berichtet, wechselt er an die Spitze des Aufsichtsrats und ersetzt Peter Edelmann. Neuer Konzernchef wird mit 1. April der bisherige Technikvorstand Stephan Sielaff. Obendrauf verlässt das Unternehmen nach sechs Jahren: "Wir bedauern das", sagte Prinzhorn. Über die interne Besetzung seines Nachfolgers sei er "erfreut".

Zufrieden zeigte man sich auch mit der Entwicklung des Werks in Thailand, des zweiten großen Projekts neben Brasilien: Es wurde in der Vorwoche eröffnet, 100.000 Tonnen Lyocell-Fasern sollen dort jährlich produziert werden. Lyocell ist eine hochwertige Faser aus Holz. Lenzing vermarktet diese unter dem Namen Tencel. Der Lyocell-Markt wächst laut Lenzing-Angaben derzeit im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr. (prel)