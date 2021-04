Gusto der Kunden auf neue Küchen verleiht Haka kräftigen Aufwind

Mitten in der Coronakrise expandiert der Trauner Küchenhersteller Haka und eröffnet einen 3000 Quadratmeter großen Schauraum in der Bundeshauptstadt Wien: "Sechs Millionen Euro werden in das Projekt investiert", sagte Geschäftsführer Mario Stifter gestern, Freitag. Die Eröffnung ist für den 19. April geplant – wenn der Lockdown im Osten, wie geplant, am 18. April endet.