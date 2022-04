GT Gerätetechnik in den Händen des Managements

Damit übernehmen die drei bisher minderheitsbeteiligten Manager schneller als ursprünglich geplant das Unternehmen. Gerhard Hunger, Christian Nimmervoll und Christian Ernst sind nun die alleinigen Eigentümer des 35-Millionen-Umsatz-Unternehmens, das sein Geld mit dem Vermieten von Baugeräten verdient.

Hunger, der vor wenigen Tagen seinen 65. Geburtstag feierte, hält den größeren Teil der Anteile. Der langjährige Geschäftsführer bleibt auch operativ an Bord. Seit einigen Jahren sind auch dessen Söhne Lukas und Georg im Unternehmen. Letzterer als Leiter des größten Vermietungsstandortes am Welser Firmensitz. Lukas ist im Finanz- und Personalwesen tätig.

Schrittweise zur Nachfolge

Mit Andreas Leyer ist auch der Sohn des Finanzchefs Christian Ernst im Unternehmen tätig. Mitgesellschafter Christian Nimmervoll ist der operative Leiter und sagt, dass die Nachfolger langfristig vorbereitet würden und die nächste Generation in alle Unternehmensbereiche und in die Kundenbetreuung eingeführt werde.

GT Gerätetechnik war einst die konzerneigene Bilfinger-Gerätevermietungstochter. Der Bilfinger-Konzern in Deutschland und die ehemaligen Schwesterbetriebe in Österreich sind nach wie vor wichtige Kunden. Der erste Lockdown habe 2020 einen massiven Auftragseinbruch gebracht – von diesem hat sich das Unternehmen umsatzseitig nach wie vor nicht erholt. Von 45 Millionen folgte der Absturz auf 30 Millionen, zuletzt waren es 35 Millionen Euro.

Aktuell laufe das Geschäft gut, berichtet Nimmervoll. Weil Anlagenbauer in Deutschland sich auf das Ingangsetzen stillgelegter Kraftwerke vorbereiten würden, sei die Auftragslage über der Erwartung. Von den 180 Mitarbeitern sind 125 in Österreich, die restlichen in Deutschland tätig.

Aktuell spüre der Vermieter den Mangel an Werk- und Fahrzeugen. Das beginne bei Schraubenschlüsseln. "Statt 100 werden je fünf in Raten geliefert", berichtet Nimmervoll. Kasten- und Pritschenwagen würden aktuell mit Lieferzeit 2024 bestellt. "Wir haben genug Werkzeug auf Lager, aber die Planbarkeit ist das Problem." (sib)