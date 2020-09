Grieskirchner Brauerei in Turbulenzen

Alles andere als rund läuft es derzeit in der Brauerei Grieskirchen. Von drohenden Kündigungen ist die Rede, bei der Zahlung der Löhne an die Mitarbeiter soll die Traditionsbrauerei im Rückstand sein. "Kein Kommentar", heißt dazu auf Nachfrage vonseiten des Betriebsrats und von Eigentümer Marcus Mautner Markhof, der sich immerhin so viel entlocken lässt: "Es ist eine sehr schwierige Zeit für die Branche. Aber in jeder Krise liegt eine Chance – und daran wird gearbeitet."

Die Covid-19-Krise hat die Brauerei-Branche mit voller Wucht getroffen: Die Gastronomie musste zwischen März und Mai zwei Monate geschlossen halten. "Die Gastronomen sind unsere wichtigste Kundengruppe", sagt Mautner Markhof. Hier sei mittlerweile aber eine leichte Besserung zu verzeichnen. Auch die fehlenden Feste und Veranstaltungen würden schmerzen. Ein leichtes Plus habe es dafür im Einzelhandel gegeben.

Der Umsatz lag laut Mautner Markhof 2019 bei 8,5 Millionen Euro: Für heuer werde mit Einbrüchen bis zu 30 Prozent gerechnet. 50 Mitarbeiter sind beschäftigt.

Schwierig ist die Situation auch in der Niederlassung im tirolerischen Kufstein, die komplett auf die Gastronomie ausgerichtet ist: "Es stellt sich die Frage, ob die Leute heuer Ski fahren werden", sagt Mautner Markhof. Klassisches Après-Ski werde wohl entfallen.

Auch vor Corona lief es unrund

Dass auch die Jahre vor Ausbruch der Covid-19-Krise alles andere als rosig liefen, zeigt ein Blick ins Firmenbuch: Die letztverfügbare Bilanz für das Geschäftsjahr 2018 (per 31. Dezember) zeigt, dass das Unternehmen Verluste vor sich her schiebt und weiter aufbaut. Der Bilanzverlust belief sich auf 877.000 Euro, das Eigenkapital war negativ. (prel)