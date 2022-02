Greiner: Rückzug von seinem belgischen Abenteuer

Am Ende werden die Aktien des Mitbewerbers Recticel teurer abgegeben, als sie im Mai 2021 eingekauft wurden. Das ist die positive Seite des Übernahmekampfes, den der Greiner-Konzern acht Monate geführt hat. Unterm Strich bleibt jedoch, dass die Kremsmünsterer Kunststoff-Gruppe mit seinem Plan, zu den größten Spielern der Welt aufzusteigen, vorerst gescheitert ist.

Am Wochenende hat Greiner bekannt gegeben, sich mit dem belgischen Investmentfonds Baltisse über die Übernahme eines Aktienpakets von 22,6 Prozent an Recticel geeinigt zu haben. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt gegeben, aber als Richtlinie darf man wohl die 17,50 Euro sehen, zu denen die Aktien am Freitagabend an der Euronext in Brüssel notiert haben. Der Kaufpreis im Mai hatte 13,50 Euro betragen.

Für Greiner ist die Abgabe von 22,6 Prozent nur ein Zwischenschritt. Vorstandschef Axel Kühner wird in einer Aussendung damit zitiert, dass der Erlös in Wachstumsprojekte investiert werde. Das Ziel, der führende Anbieter von Schaumstoff- und Kunststofflösungen in Europa und weltweit zu werden, verfolge man weiter. Es ist davon auszugehen, dass die verbliebenen 4,4 Prozent in den nächsten Wochen abgegeben werden. Ob auch an Baltisse oder einen Finanzinvestor, sei offen. Ziel sei, dass die Übernahme kein Pflichtangebot auslöst. Für Greiner ist das Kapitel Recticel damit auf absehbare Zeit geschlossen.

Mit dem belgischen Schaumstofferzeuger gab es eine lange gemeinsame Geschichte: 1992 haben der österreichische und der belgische Schaumstoff-Spezialist ein Joint-Venture gegründet. 2020 übernahm Greiner die zweite Hälfte – damals nicht ganz freiwillig. Dies, weil der irische Konkurrent Kingspan damals zwei Sparten von Recticel erwerben wollte. Allerdings war Greiner mit einem Vorkaufsrecht ausgestattet. Am Ende sind die Iren gescheitert. Schon damals hat sich das Management der belgischen Recticel gegen Übernahmepläne erfolgreich zur Wehr gesetzt – wie auch jetzt.

Im Oktober hat das Recticel-Management das Greiner-Angebot als zu niedrig und strategisch nicht sinnvoll bezeichnet.

Schließlich fand Recticel mit der US-Firma Carpenter einen sogenannten "Weißen Ritter", der dessen Schaumstoff-Sparte kaufte.

Für Greiner war das Paket damit weniger wertvoll, das war der Anfang vom Ende der Zukaufspläne. (sib)

