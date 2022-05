Der Kunst- und Schaumstoffhersteller Greiner AG steigerte im Geschäftsjahr 2021 seinen Umsatz von 1,93 auf 2,2 Milliarden Euro. Der Konzern beschäftigt 2130 seiner 11.000 Mitarbeiter am Hauptsitz in Oberösterreich. Die Preissteigerungen auf allen Ebenen, Probleme in den Lieferketten, Rohstoffknappheit – "all das hat uns ziemlich auf Trab gehalten" und werde das auch noch weiter tun", sagte der Vorstandsvorsitzende der Industriegruppe Greiner AG, Axel Kühner, am Dienstag. Von Erdgas sei