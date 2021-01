Greiner bündelt alle Aktivitäten mit Schaumstoff und tauft sie Neveon

An 62 Standorten in 17 Ländern beschäftigt sich die Greiner-Gruppe mit Schaumstoff-Erzeugnissen. Und zwar unter sechs verschiedenen Markennamen wie Eurofoam, Performa, Purtec, Unifoam oder aerospace. Jetzt werden diese Aktivitäten in einer Gruppe gebündelt und bekommen den gemeinsamen Namen Neveon. Das bestätigten Greiner-Vorstandschef Axel Kühner und Neveon-Geschäftsführer Oliver Bruns.