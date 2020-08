Göweil ist Spezialist für Bio-Mischfutter, vom Huhn bis zum Alpaka

Er ist grau-gelb und mit seinen 54 Metern Höhe schon von weitem gut zu sehen: der Silo der Ignaz Göweil GmbH in Engerwitzdorf. "Wir sind höher als der Triumphbogen in Paris", sagt Karin Göweil, Eigentümerin und Geschäftsführerin der Bio-Mühle und des Bio-Mischfutterwerks.

Aufgrund der Covid-19-Krise hat auch Göweil herausfordernde Wochen hinter sich: "Wir gehören zur systemkritischen Infrastruktur und haben auf Hochtouren gearbeitet. Im März war die Lage unklar, die Landwirte haben Mischfutter gehamstert", sagt die 53-Jährige. Die Lieferzeit für Ersatzteile habe sich zum Teil verdreifacht.

Die Göweil-Mühle wurde 1952 von Karin Göweils Schwiegervater gegründet – an einem Bach, so wie seit Jahrhunderten bei Mühlen üblich. Seit 1985 macht man mit Mischfutter für Tiere das Hauptgeschäft, 2002 wurde der Betrieb komplett auf Bio umgestellt.

"Um am Markt zu bestehen, muss man sich Nischen suchen", sagt Göweil. Sie ist auch an der Bestmix GmbH beteiligt, die an der Rezeptur für Tierfutter forscht. Zwischen 17.000 und 20.000 Tonnen Mischfutter produziert Göweil jährlich. Die Menge sei abhängig von der Quantität und der Qualität der Ernte bei den Landwirten: "Wir leben mit der Natur mit", sagt Göweil. In guten Erntejahren könne man das Getreide zur Gänze aus Österreich beziehen.

Göweil produziert unter anderem Mischfutter für Rinder, Schweine, Ziegen, Fische, Kaninchen und Pferde. Seit kurzem wird auch Alpaka-Futter hergestellt. Die größten Mengen entfallen auf Geflügel, weil dieses ausschließlich mit Mischfutter gefüttert werde. Beliefert werden etwa die Lagerhäuser und Landwirte direkt.

Auch Bio-Mehl wird in Engerwitzdorf noch gemahlen, allerdings nur noch "sehr wenig", wie Göweil sagt. Es ist etwa im Winklermarkt in Urfahr erhältlich.

Einen Umsatz nennt Göweil nicht. Die Eigenkapitalquote liegt laut Firmenbuch bei 15 Prozent.

22 Mitarbeiter sind beschäftigt: "Wir suchen seit Jahren Lehrlinge und Mitarbeiter, vor allem Lkw-Fahrer. Seit Ausbruch der Krise hat sich kein einziger gemeldet." Viele Leute wüssten gar nicht, dass es den Beruf des Müllers bzw. Mischfuttertechnikers noch gibt. Dabei handle es sich um eine krisenfeste Branche. Die bundesweit einzige Berufsschule für diese Ausbildung befindet sich übrigens in Wels.

Immer noch eine Männerbranche

Göweil ist bis heute die einzige Frau an der Spitze eines Bio-Mischfutterwerks in Österreich: "Es ist immer noch eine Männerbranche", sagt sie.

Die gelernte Immobilienmaklerin hat den Betrieb 2005 nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes übernommen. Ob die zwei Töchter das Unternehmen einmal weiterführen werden, sei völlig offen: "Ich lasse ihnen da freie Hand. Aber es würde mich extrem freuen", sagt Karin Göweil.

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at