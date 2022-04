Die beiden Herren sind lange im Geschäft und kennen die Branche der Gießerei wie ihre Westentasche: André Gröschel, Geschäftsführer der Konzerntochter von Nemak in Linz und Sprecher der OÖ. Gießerei-Industrie, und Georg Dambauer, Geschäftsführer der familiengeführten Vöcklabrucker Metallgießerei. Was sie momentan erleben, übersteige noch die 2008er-Finanzkrise plus Corona. Gröschel: "Wir haben in den vergangenen Jahren in Krisen hart trainiert. Aber das waren nur Anfangsgewichte.