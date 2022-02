"Genau der richtige Zeitpunkt"

Gerhard Eschelbeck, Ex-IT-Sicherheitschef von Google, ist Leiter der Konzeptgruppe der neuen Digital-Uni TU in Linz, die im Sommer 2020 angekündigt wurde und schon 2024 in Vollbetrieb gehen soll. Ob sich das ausgeht und warum Künstliche Intelligenz nicht vorkommt, skizziert er im Interview – per Video aus Kalifornien.