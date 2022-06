Gemüse: Bei Frutura ist das ganze Jahr Erntezeit

In Vorchdorf, "in der Mitte von Österreich", eröffnet der Obst- und Gemüsegroßhändler Frutura heute, Mittwoch, seine neue "Frischedrehscheibe": Das Obst und Gemüse, von den Produzenten angeliefert, dort einer Qualitätskontrolle unterzogen, kommissioniert und anschließend an die sieben Zentrallager der Handelskette Spar ausgeliefert.