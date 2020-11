Geldtag: Schicken Sie Ihre Fragen!

Coronabedingt finden die Gesprächsrunden ohne Live-Publikum statt und werden auf www.nachrichten.at live übertragen. Sie können dennoch Ihre Fragen an unsere Experten richten: Schicken Sie uns ein E-Mail an wirtschaft@nachrichten.at und schreiben Sie uns, was Sie zu den Themen Geldanlage und Immobilien wissen möchten.

Der Geldtag 2020 steht unter dem Motto "Das Ende der Dividende". Wir haben auch heuer wieder die Manager von Banken und Unternehmen eingeladen, zum Beispiel Oberbank-Vorstand Josef Weißl, RLB-Chef Heinrich Schaller und Sparkassen-Chefin Stefanie Huber, aber auch Palfinger-Vorstandsvorsitzenden Andreas Klausner. Andrea Lang von der Münze Österreich wird heuer über die große Nachfrage nach Gold sprechen, Athos-Chef Manfred Pammer über das "Betongold" Immobilien.

Alle Informationen finden Sie unter geldtag.nachrichten.at

