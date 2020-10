"Ich befürchte, dass wir nächste Woche wegen Corona wieder zusperren müssen." Der bekannte Linzer Gastronom Marc Zeller verfolgte gestern Nachmittag wie viele andere seiner Branchenkollegen vor dem Fernseher, welche Maßnahmen die Bundesregierung in Sachen Virus bekannt geben würde. Noch gibt es keine Einschränkungen wie in Italien (Sperrstunde 18 Uhr) oder in Deutschland, wo ab Montag die Betriebe vier Wochen zusperren müssen.