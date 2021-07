Sie sehe in einer Obergrenze für Bargeldtransaktionen nicht das Ende des Bargelds, frage sich aber, ob es nicht wichtigere Maßnahmen gebe, sagt die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oberösterreich, Stefanie Huber. OÖNachrichten: Die EU-Kommission will eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte von 10.000 Euro. Was bedeutet das für den Bargeldverkehr? Stefanie Huber: Bargeld ist in ganz Österreich nach wie vor sehr beliebt. Ich verstehe grundsätzlich die Tendenz der EU-Kommission, die Geldwäsche in