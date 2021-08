Frischzellenkur für Burgerista nach der Corona-Durststrecke

Während der Corona-Pandemie blieb kaum ein Stein auf dem anderen bei der Burger-Kette Burgerista. Das Trauner Unternehmen hat per Ende 2020 seine Zelte auf dem deutschen Markt abgebrochen und die neun Filialen im Nachbarland verkauft. Zudem ist seit Februar Thomas Burscheidt (60) neu an der Spitze von Burgerista. Er arbeitete bereits bei McDonald’s und KFC und ist seit 20 Jahren in der Systemgastronomie tätig, seit vier Jahren bei Burgerista.