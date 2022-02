Im November hatte es gut ausgesehen: Mit dem deutschen Lufthansa-Konzern war vereinbart, dass ein Flugzeug von Air Dolomiti in Linz über Nacht stehen bleibt. Das hätte bedeutet: Um kurz nach sechs Uhr früh hebt die Maschine Richtung Frankfurt ab und landet spätabends wieder in Hörsching. Solche Tagesrandverbindungen sind für Geschäftsreisende das Um und Auf, um zeitsparend Termine bewältigen zu können. Drei Tage später ging Österreich in den vierten Lockdown.