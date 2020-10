Flughafen Linz arbeitet an Sparpaket, will Krise aber durchtauchen

Das Passagiergeschäft am Flughafen Linz ruht. Die anfangs für September und dann für Oktober geplante Wiederaufnahme der Flüge nach Frankfurt ist – wie gestern exklusiv berichtet – auf den Sommerflugplan verschoben. Die Linienverbindung nach Düsseldorf wird zwar im November wieder aufgenommen – aber zu sehr unattraktiven Flugzeiten (Montag 8.45 Uhr, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ab 19.25 Uhr). Feriencharter im Winter wird es nicht geben.

Der Flughafen Hörsching gehört zu je 50 Prozent dem Land Oberösterreich und der Stadt Linz. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger sieht sich im Krisenmanagement gefordert. Er kündigt ein "Zukunftsgespräch" der Eigentümer über den Flughafen an.

Flughafen-Manager Norbert Draskovits bestätigt Handlungsbedarf. So werde die Kurzarbeit für 100 Mitarbeiter bis Frühling mit einem Arbeitsvolumen von 30 Prozent fortgesetzt. "Der Frachtbereich ist wieder auf Vorkrisenniveau. Alle 50 Mitarbeiter arbeiten wieder voll", sagt der Flughafen-chef. In einer Betriebsversammlung Anfang der Woche wurde die Zusammenlegung von Abteilungen angekündigt. Das Ausgabenniveau könne aber nicht im selben Ausmaß gesenkt werden, wie das Passagiergeschäft auslässt. "Wir haben hohe Fixkosten, die Einschränkung der Betriebszeiten ist nur im behördlich erlaubten Rahmen möglich." Schichten wurden bereits gekürzt, externe Kosten wie jene des Sicherheitsdiensts auf das gesetzliche Minimum zurückgefahren.

"Wir haben Rücklagen"

Doch Draskovits sieht den Flughafen nicht existenziell gefährdet: "Wir haben Rücklagen und sehen in unserer Mittelfristplanung, dass wir mit angepassten Strukturen drei bis vier Jahre durchtauchen können." Geplante Summen für Investitionen müssten umgeschichtet werden. "Wir können für eine bestimmte Zeit auf einem Bein stehen. Dauerhaft brauchen wir aber das zweite Standbein", so der Flughafen-Chef. "Ja, klar", sagt Draskovits auf die Frage, ob es in drei Jahren noch Passagierverkehr in Linz geben werde.

Luger kritisiert einmal mehr das Rettungspaket für die AUA. "Die Flughäfen in den Regionen wurden von der Regierung preisgegeben." Eine Absicherung des Flughafens Schwechat sei zu wenig. Ein exportorientierter Industriestandort brauche eine rasche Anbindung an ein globales Netzwerk. Luger mahnt Verantwortung des Bundes für die infrastrukturelle Ausstattung im Nettozahler-Bundesland Oberösterreich ein.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at