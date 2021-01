Flughafen Linz: 2020 reisten nur 51.000 Passagiere

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 51.318 Passagiere abgefertigt. Das entspricht einem Minus von 88 Prozent. Mit nur 12.824 Passagieren (minus 93 Prozent) brach vor allem der Charterverkehr weg. 26 wöchentliche Urlaubsflüge standen auf dem Programm, durchgeführt werden konnten letztlich nur drei wöchentliche Flüge in der Sommersaison. Auch die Linienflugverbindungen nach Düsseldorf und Frankfurt wurden ausgesetzt. Die Wiederaufnahme dieser Strecken ist für Ende März geplant, teilte der Flughafen gestern, Dienstag, mit.

Plus im Frachtgeschäft

Bei der geflogenen Fracht verzeichnete der Linzer Flughafen hingegen sogar einen Zuwachs von 37 Prozent auf 11.147 Tonnen. Maßgeblich dafür war die Aufnahme der Frachtflugverbindung Linz-Istanbul ab Mitte April. Nach einem Einbruch im Frühjahr sei im Frachtverkehr Mitte des Jahres die Kehrtwende gelungen. Ab September lagen die monatlichen Tonnagen bereits über jenen des Vorjahres.

Laut Flughafen-Geschäftsführer Norbert Draskovits planen die Reiseveranstalter 18 wöchentliche Urlaubflüge für die kommende Sommersaison. Bulgarian Air Charter werde ein Flugzeug in Linz stationieren. Auch Corendon Airlines wird Linz wieder mit mehreren wöchentlichen Flügen im Programm haben. Das Vor-Krisen-Niveau beim Passagieraufkommen werde aber erst in einigen Jahren wieder erreicht, so Draskovits.

