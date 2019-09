Fixkraft hält Lipizzaner fit

Offiziell besiegelt wurde anlässlich der Herbstparade im Gestüt Piber in der Steiermark eine Partnerschaft der Spanischen Hofreitschule mit dem Ennser Futtermittelproduzenten Fixkraft. Auf fünf Jahre werden die rund 450 Lipizzaner des staatlichen Unternehmens mit Futter aus Oberösterreich zu Höchstleistungen geführt.

Geschäftsführerin Sonja Klima empfing am Samstag in Piber eine Delegation aus Enns, an der Spitze Geschäftsführer Rupert Bauinger und seinen Pferdeexperten Berthold Kirchtag. Fixkraft ist mit rund 35 Prozent Marktanteil der größte Lieferant für Pferdefutter in Österreich. "Wir haben in der Sparte 25 Prozent Exportanteil und wachsen dabei stark. Die Partnerschaft mit der Spanischen Hofreitschule wird für uns im Export ganz wichtig sein, um Türen zu öffnen", sagte Bauinger.

Das Ennser Unternehmen setzt mit 135 Beschäftigten rund 95 Millionen Euro um. Sonja Klima ist seit 1. März Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule. Die Ennser haben beim Futterauftrag für die Lipizzaner übrigens den Erzrivalen, die Raiffeisen-Lagerhaus-Tochter Garant, ausgebootet.