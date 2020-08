Finanzspritze für Linzer Aero Enterprise

Mit dieser Geschäftsidee hat das Unternehmen in Norddeutschland Aufsehen erregt: Wie gestern bekannt wurde, ist die Buss Energy Group bei Aero Enterprise eingestiegen und seit kurzem mit 24,99 Prozent beteiligt. Der Einstieg bringt nicht nur frisches Geld zum Wachsen, sondern auch einen viel breiteren Marktzugang.

Die Buss Energy Group mit Sitz in Hamburg zählt zu Europas führenden Unternehmen für On- und Offshore-Windenergie mit mehr als 500 Mitarbeitern. Der von Aero Enterprise entwickelte "Aero-Sensocopter", eine windstabile Inspektionsdrohne, soll als Inspektionswerkzeug genutzt werden, und zwar insbesondere auf hoher See, wo Wetterbedingungen und die Größe der Anlagen häufig zur Herausforderung werden. Spezialität der Dienstleistung ist die dazugehörige Software: Mithilfe von künstlicher Intelligenz werden die Bilder der Drohne interpretiert und automatisiert Berichte erstellt.

Auch Hightech-Fonds ist dabei

Aero Enterprise wurde 2013 gegründet und beschäftigt zehn Mitarbeiter. Das Unternehmen entwickelt und baut Drohnen, mit denen Windkraft- und Energieanlagen inspiziert werden können. Bis zu 200 Inspektionsflüge werden jährlich durchgeführt. Die Geschäftsführer sind Robert Hörmann und Peter Fromme-Knoch.

Bereits vor zwei Jahren hat sich der oberösterreichische Hightechfonds beteiligt: Der Anteil liegt aktuell bei 9,4 Prozent.

