Finanzpolizei filzt auf dem Firmengelände von Habau

Der Vorfall ist dem Baukonzern Habau durchaus peinlich. Am Dienstag marschierten um 11 Uhr Beamte der Finanzpolizei Steyr, des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl, der Landespolizeidirektion und der Spezialeinheit Puma im Fertigteilwerk der viertgrößten österreichischen Baufirma am Werksgelände in Perg ein.

Laut Information der Polizei "ergriffen sofort mehrere Personen die Flucht, als die Beamten zufuhren". Daraufhin kam eine Polizeidrohne zum Einsatz. Diese machte die Flüchtenden rasch ausfindig, die Uniformierten nahmen neun Personen fest.

Eine wurde in Schubhaft genommen, über die acht anderen Beschäftigten ohne Arbeitserlaubnis wurde eine Ausreiseverpflichtung verhängt, sie müssen Österreich verlassen. Ertappt wurden zwei Kosovaren und sieben Nordmazedonier, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Finanzpolizei hatte offenbar einen Tipp erhalten, der zu dem Einsatz führte.

Habau-Geschäftsführer Karl Steinmayr bestätigt, dass der Einsatz im Fertigteilwerk stattgefunden hat. Allerdings war nicht die Habau selbst das Ziel der Ermittler, sondern ein beauftragtes Unternehmen. "Die Eisenbiege-Arbeiten werden seit Jahren an die Firma Best vergeben. Nie hat es etwas gegeben", sagt Steinmayr. Best hat seinen Sitz in Ansfelden, besteht seit mehr als 40 Jahren und hat weder in der Branche noch in der Gewerkschaft einen schlechten Ruf.

Die Eisenbieger-Branche ist freilich in Summe übel beleumundet. Immer wieder werden illegal beschäftigte oder falsch angemeldete Arbeiter erwischt, die für Stundenlöhne von wenigen Euro werken. Teils sind sie nur geringfügig angemeldet und arbeiten Vollzeit, teils fehlt die Arbeitsbewilligung ganz.

Seit Jahren führt Best die Tätigkeiten auf dem Habau-Gelände durch. In diesem Fall hat Best die Arbeiten an einen Sub-Unternehmer weitergegeben. "Der dürfte sie gerollt haben", heißt es. Auf OÖN-Anfrage wollte das Unternehmen gestern nicht Stellung nehmen. Nur so viel: Es waren keine Mitarbeiter von Best oder der dazugehörenden Firma Eisenflechter betroffen.

Die Polizei spricht umgekehrt von einer Erfolgsgeschichte der gemeinsamen Einsätze von Finanzpolizei, Polizei, Puma und Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Finanzpolizei-Chef Wilfried Lehner sagt: "Sehr hilfreich war bei dem Einsatz, dass zwei albanisch bzw. serbokroatisch sprechende Finanzpolizistinnen dabei waren."

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at